الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. أولى جلسات محاكمة متهم بإنهاء حياة طفل في الدقهلية

محكمة
محكمة

تبدأ محكمة جنايات المنصورة، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة طفل "سائق توك توك" بقرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس، محافظة الدقهلية، وإلقاء جثمانه في أحد المصارف المائية، بتهمة القتل العمد من غير سبق إصرار أو ترصد.

 وكان المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، أحال المتهم "إبراهيم.إ " وشهرته أبو نعمة، عامل عادي، ومقيم قرية ديمشلت مركز دكرنس، لمحكمة جنايات المنصورة في القضية رقم 11919 لسنة 2023 جنايات مركز دكرنس والمقيدة برقم 1390 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.

 كشف أمر الإحالة، أن المتهم  قتل المجني عليه الطفل " إبراهيم . ن" من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن ضربه على رأسه بأداة حديدة ثلاث ضربات قاصدا إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

 وأضاف أمر الإحالة اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان سرق المنقولات الدراجة البخارية والهاتف الجوال المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه بالطريق العام، وذلك حال استقلال المجني عليك الدراجة البخارية قيادته، وما أن أتم جريمته تمكن بتلك الوسيلة من إتمام جريمته من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز وحاز أداة حديدية مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.

محكمة جنايات المنصورة محاكمة المتهم حياة طفل سائق توك توك محافظة الدقهلية

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