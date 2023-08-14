يوم ترفيهي لذوي الهمم وأنشطة رياضية للشباب بشواطئ الإسكندرية

يواصل شاطئ ذوي الهمم المجاني بالمندرة في الإسكندرية، استقبال زيارات ورحلات مؤسسات رعاية ذوي الهمم لقضاء وقت ممتع على شاطئ السعادة والأمل، حيث أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بإتمام الاستعداد دائما لاستقبال أعضاء الجمعيات الخيرية وذوي الهمم بالمجان.

و استقبل الشاطئ أمس إحدى المؤسسات لدعم ذوي الهمم، بمشاركة 35 فتاة في يوم ترفيهي، تم خلاله تقديم تجربة ممتعة للاستمتاع بالأنشطة الترفيهية المتنوعة على الشاطئ.

وقامت المشاركات بالاستمتاع بألعاب المياه والأنشطة الترفيهية الأخرى، مما أضفى أجواء من السعادة والترفيه على الجميع، حيث تهدف هذه الفعالية إلى تشجيع التواصل الاجتماعي وتعزيز مشاركة ذوي الهمم في الأنشطة المجتمعية وتوفير فرص ترفيهية لهم.

كما استقبل شاطئ السرايا 70 من الشباب وعشاق الترفيه والرياضة، لتفعيل الأنشطة الممتعة والمفيدة للمشاركين على الشاطئ، تضمنت العديد من الألعاب المائية وأنشطة الترفيه التفاعلية.



وأشاد الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بدور الشباب، مقدمًا لهم الدعم والتشجيع بتجربة مميزة مليئة بالأنشطة والفعاليات على الشاطئ، مشجعًا على أهمية ممارسة الرياضة وقضاء الوقت بشكل نشط ومفيد.

ودعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية جميع الجمعيات و مديريات الشباب والرياضة بقضاء أوقات مليئة بالأنشطة والرياضة على شواطئ الإسكندرية.