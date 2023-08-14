الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال يقتحم مخيم شعفاط شمال القدس

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مخيم شعفاط، شمال مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت الوكالة الرسمية العراقية أن مواجهات اندلعت في مناطق مختلفة من المخيم، عقب اقتحام قوات الاحتلال.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال انتشرت بشكل مكثف عند حاجز مخيم شعفاط العسكري الذي يفصله عن المدينة المقدسة.

وتشهد مدن الضفة الغربية وقرى وبلدات القدس المحتلة اقتحامات شبه يومية لقوات الاحتلال، تنتهي عادة باعتقال وإصابة عدد من الفلسطينيين، واستشهاد آخرين في بعض الأحيان.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو أربعة آلاف و900 أسير من بينهم 34 أسيرة، وفق مؤسسات معنية بشئون الأسرى.

الإحتلال الإسرائيلي مدينة القدس لقدس المحتلة مخيم شعفاط الفلسطينيين

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