المشدد 3 سنوات لعامل بتهمة حيازة المخدرات فى سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، عاملا، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش والشابو بدائرة مركز جهينة.

بداية أحداث القضية عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش والشابو وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش والشابو، وبمواجهته اعترف بحيازته المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها السابق.