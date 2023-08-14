الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة المنوفية" توقع الكشف مجانًا على 1677 شخصًا ضمن قافلة بـ"دروة"

جانب من القافلة
جانب من القافلة

قدمت مديرية الصحة بالمنوفية الخدمات الطبية المجانية، من خلال قافلة استهدفت قرية دروة التابعة لمركز أشمون و4 قرى مجاورة لها، في إطار المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 1677 مواطنًا من أهالي القرية والقرى المجاورة، حيث أجريت الفحوصات المعملية لـ283 حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لـ144 حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي 25 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 13 حالة لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل 10 ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا.

وشملت القافلة الطبية على 10 عيادات متخصصة منها عيادتا باطنة، عيادتا أطفال، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة ، رمد وأسنان، هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

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