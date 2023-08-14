روسيا تعلن عزمها تزويد الغواصات النووية الجديدة بصواريخ فرط صوتية

تتجه روسيا حاليًا إلى تزويد غواصاتها النووية الجديدة بالصواريخ فرط الصوتية، وفقًا لما ذكره مسئول رفيع في شركة لبناء السفن.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الروسية المتحدة لبناء السفن، أليكسي رخمانوف، إن روسيا ستزود غواصاتها النووية الجديدة بصواريخ "تسيركون" فرط الصوتي، حسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وأشار "رخمانوف" إلى أن الغواصات النووية متعددة الأغراض لمشروع "ياسن- إم" ستكون مجهزة بمنظومة صواريخ تسيركون على أساس دائم، لافتًا إلى أن العمل جار في هذا الاتجاه بالفعل، وبيّن أن غواصات فئة ياسن- إم مسلحة بصواريخ كروز وتعمل هذه الغواصات بواسطة الطاقة النووية.

وصُممت الغواصات من فئة ياسن لمهاجمة مجموعات حاملات الطائرات القتالية، ويمكنها تدمير غواصات الصواريخ الباليستية المعادية والغواصات الهجومية والسفن، ويمكنها مهاجمة الأهداف الساحلية، مثل القواعد البحرية والموانئ.

وبيّن "رخمانوف" أن هذه الغواصات تم بناؤها لتحل محل الغواصات الهجومية النووية التي تعود إلى الحقبة السوفيتية في إطار برنامج لتحديث الجيش والأسطول.