الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 9 أشخاص بالتسمم بعد تناولهم طعام فاسد بإحدى قرى ملوى بالمنيا

تسمم
تسمم

أصيب 9 أشخاص، بحالات تسمم إثر تناولهم وجبة طعام فاسدة، بإحدى قرى مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، وجري نقلهم إلى المستشفي التخصصي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.
 

كانت  الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة  النجدة، يتضمن إصابة 9 أشخاص من قرية الشرافية، التابعة إداريًا لمركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة بالتسمم الغذائي، وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات  اللازمة.
 

وبانتقال قوات الأمن وسماع أقول المصابين، أكدوا أن إصابتهم جاءت نتيجة تناولهم طعام فاسد معد بالمنزل، وعلى إثرها أصيبوا بأعراض التسمم الغذائي القئ والإسهال والسخونة.


وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصرف .

المنيا اصابة 9 اشخاص بالتسمم تناول طعام منزلي فاسد قرية الشرافية بملوي مستشفي ملوي التخصصي

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