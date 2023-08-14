الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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معتز خفاجى لـ"الشاهد": لا أحد يتدخل فى أحكام القضاء

دكتور محمد الباز
دكتور محمد الباز والمستشار معتز خفاجى

قال المستشار معتز خفاجى، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات، إنه لا يتكلم مع أحد في  القضايا التي يعمل عليها، مشيرًا إلى أنه في قضية مسجد "الاستقامة"، تحدث مع زميله رئيس استئناف القاهرة وأخبره أن لديه قضية ستحدث "رجة" فرد عليه بقوله "مش عايز أسمع حاجة".

ماذا قال رئيس محكمة الاستئناف عن الحكم؟

وأضاف "خفاجى"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه عندما أصدر الحكم في قضية الاستقامة قال له رئيس محكمة الاستئناف "يا نهار أسود"، وطلب منه إرسال الحيثيات وعندما رأها قال له "أنت 100%"، فقال له "عمر ماهظلم حد"، مؤكدًا أنه لا يتدخل أحد في أحكام القضاء كما يشاع بين الناس.

معتز خفاجي مسجد الاستقامة أحكام القضاء يتدخل رئيس محكمة الاستئناف الحكم

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