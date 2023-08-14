الأردن يحذر رعاياه فى الولايات المتحدة

دعت سفارة الأردن لدى واشنطن، الأحد، مواطني المملكة المقيمين بالولايات المتحدة والقريبين من جزيرة ماوي الأمريكية إلى أخذ الحيطة والحذر، بعد حرائق الغابات التي اجتاحت الجزيرة.

وذكرت السفارة، خلال منشور على حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، أنها "تحث المواطنين المقيمين والمجاورين للمناطق المتضررة في جزيرة ماوي أخذ الحيطة والحذر والامتثال لتعليمات السلامة الصادرة من السلطات الأمريكية المختصة".

وأضافت أن بإمكان المواطنين "ممن يحتاج إلى المساعدة الطارئة أو من تقطعت بهم السبل الاتصال على رقم السفارة".

وفي وقت سابق الأحد، ارتفعت حصيلة قتلى حرائق غابات جزر هاواي الأمريكية إلى 93، مما دفع السلطات المحلية إلى وصفها بأنها "كارثة القرن".

وقال حاكم ولاية هاواي جوش غرين، في مؤتمر صحفي، إن "حصيلة قتلى حرائق الغابات التي اجتاحت مدينة لاهينا التاريخية في جزيرة ماوي التابعة لولاية هاواي الأمريكية ارتفعت إلى 93 شخصًا على الأقل"، مؤكدا أن "حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع".

والجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الولاية منطقة "كارثة كبرى"، فيما طلب البيت الأبيض 12 مليار دولار لتغطية عمليات الإنقاذ وإعادة الإعمار.