الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس الثاني يجتمع بمسؤولي مشروع "مقابر البطريركية"

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوى بالقاهرة اليوم الأحد فريق المهندسين والقانونيين المكلفين من قداسته بتنفيذ ومتابعة مشروع المقابر لبطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة الجديدة وهو المشروع المقام على مساحة ٥٠ فدانًا.

وجرى أثناء اللقاء مراجعة التخطيط الهندسي والمعماري للمشروع تمهيدًا لطرحه مطلع العام المقبل.

وكان البابا تواضروس، استقبل صباح الأحد في المقر البابوي بالقاهرة الأنبا يسطس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر ومعه اثنين من رهبان الدير وبعض المهندسين حيث دار الحديث حول مشروعات الدير الخدمية صحيًا وتعليميًا واجتماعيًا.

كما استعرض مشروع المدرسة الدولية التي بدأ الدير في إقامتها في مدينة بدر.

وأثنى قداسته على هذه المشروعات التي تخدم المجتمع المصري كله في عدة مجالات، وقدم الشكر لهم على هذه الإنجازات الطيبة.

 

قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية المقر البابوي القاهرة اليوم القانونيين المكلفين من قداسته بطريركية الأقباط الأرثوذكس مراجعة التخطيط الهندسي للمشروع تمهيد ا لطرحه مطلع العام المقبل

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