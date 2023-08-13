بالخطوات.. طرق الوقاية من الفيروسات المنتشرة

أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل أكثر من مئة إصابة بمتحوّر كورونا الجديد EG5 في إحدى وخمسين دولة، مؤكدةً أنَّه يجب على السلاسة الجديدة والمنحدرة من أوميكرون أن تكونَ محل اهتمام.

ويُعني الانتشار العالمي لفيروس «إي جي 5» الجديد أن الكثير من الناس سيحتاجون الآن إلى اتخاذ خطوات إجراءات معينة للمساعدة في تقليل انتقاله، وتشمل النصائح لتقليل خطر الإصابة به، غسل اليدين وتجنب لمس الوجه والمزيد.

يمكن للأشخاص اتخاذ الإجراءات اليومية التالية للمساعدة في حماية أنفسهم والآخرين من عرضة الإضابة بهذا الفيروس:

غسل اليدين

يعد غسل اليدين بانتظام أحد الطرق الرئيسية للمساعدة في منع انتقال الفيروسات، حيثُ يساعد على قتل أي فيروسات على اليدين قد يكون الناس على اتصال بها.

تجنب لمس الوجه

يجب على الناس تجنب لمس عيونهم وأنفهم وفمهم بأيديهم، خاصة إذا كانوا غير مغسولين، حيثُ يمكن أن يساعد ذلك في الحد من انتشار الجراثيم وتقليل احتمالية إصابتها بالمرض.

الحد من الاتصال بالآخرين

يجب على الناس الحرص على تجنب الاتصال الوثيق بالآخرين، خاصةً كبار السن، أو المرضى، أو الذين يعانون من أعراض الفيروس.

الكشف مبكرًا

يجب على أي شخص يعاني من الحمى أو السعال أو صعوبة التنفس في منطقة بها تفشي متحور كورونا الجديد «إي جي 5» طلب المشورة الطبية.



نصائح وقائية أثناء السفر

إذا كان الشخص مسافرًا، فلا تزال جميع نصائح الوقاية المذكورة أعلاه سارية وقد تساعد في تقليل خطر الإصابة بالفيروس، إذ يجب على الناس مراعاة عوامل الخطر مثل صحتهم وصحة من حولهم.

الوقاية في المنزل

الطريقة الأكثر قيمة للوقاية المنزلية هي الحفاظ على نظافة جميع الأسطح. يجب على الشخص تنظيف جميع الأسطح التي يلمسها الناس بانتظام، بما في ذلك مفاتيح الإضاءة ومقابض الأبواب وأسطح العمل، باستخدام الماء والمنظفات المنزلية.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يجب على الأشخاص ارتداء قناع الوجه في الأماكن العامة عندما لا يكون من الممكن الحفاظ على مسافة متر واحد على الأقل من الآخرين.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، لا تكون أقنعة الوجه فعالة إلا إذا استخدمها الشخص بشكل صحيح. اتخذ الخطوات التالية لاستخدام قناع الوجه والتخلص منه بشكل صحيح:

قبل لمس القناع أو الوجه، اغسل يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

تأكد من أن القناع يغطي الأنف والفم، مع عدم وجود فراغات بين الوجه والقناع.

أثناء ارتداء القناع، تجنب لمسه.

ويمكن للناس اتخاذ خطوات لمنع انتشار المتحور الجديد والمساعدة في حماية أنفسهم والآخرين، بخطوات بسيطة مثل غسل اليدين والتباعد الاجتماعي.

ونصحت المنظمة العالمية، إذا ظهرت على أي شخص أي أعراض «إي جي 5»، فيجب عليه البقاء في المنزل وارتداء قناع وجه حول أشخاص آخرين.