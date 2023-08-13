بتكلفة 14 مليونا.. افتتاح مسجد الأقمر بشارع المعز لدين الله

افتتح منذ قليل، الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مسجد الأقمر بشارع المعز لدين الله الفاطمي بمنطقة الحسين.

وأشار وزيرى إلى أن عملية ترميم المسجد استغرقت ما يقرب من عشرة أشهر بدأت في الأول من شهر أكتوبر 2022، موضحا أن أعمال التطوير والترميم تكلفت نحو 14 مليون جنيه تم انفاقهم من جماعة البهرة.

وأضاف وزيرى أنه تم عمل ترميم معمارى وترميم دقيق وإزالة الاتساخات وتقوية الأخشاب وحقن الشروخ التى كانت موجودة بالمسجد، موضحا أن المسجد من مفاخر العمارة الفاطمية فتم إنشائه فى 1125 م.

وأشار إلى أنه أثناء ترميم المحراب الخاص بالمسجد كان من المهم أن يصنع وينصب المحراب على وضعه وشكله القديم ولذلك تم أخذ جميع مقاسات المحراب القديم ووفقا المقاسات تم تصميم المحراب الجديد.

وأوضح وزيرى أن الزائر للمسجد يستطيع رؤية جملة الخليفة الأمر بأمر الله موجودة بالخط الكوفي فى النص التأسيس للمسجد وليست موجودة فى اى مكان آخر، كما أن المهندس الذى بنى المسجد احترم واجهة شارع المعز.