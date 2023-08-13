الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يكلف بتنظيم رحلات تعريفية للمشروعات القومية

الرحلات
الرحلات

ضمن فعاليات "أسبوع الشباب" برعاية د.مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وتحت عنوان " تمكين الشباب من أجل مستقبل أخضر، كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهات المختصة بمديرتى البيئة والشباب والرياضة بتنظيم رحلات تعريفية للشباب الأسوانى للمشروعات القومية الجارية على أرض بلاد الذهب. 

ومن بين المشروعات مشروعى الطاقة الشمسية ببنبان بدراو، وفارس بكوم أمبو لإطلاعهم على الجهود الكبيرة وغير المسبوقة التى تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مجال توفير الطاقة الكهربائية. 

وتساهم هذه المشروعات فى دعم الشبكة القومية بأكثر من 2000 ميجا وات، فضلاً عن توفير الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة، و التعرف على قرية فارس بمركز كوم أمبو التى تم إختيارها كأفضل قرية صديقة للبيئة فى مؤتمر المناخ (كوب 27) والذى عقد فى نوفمبر الماضى بمدينة شرم الشيخ، لتكون ضمن القرى الأولى النموذجية المستدامة الخضراء فى ظل تطبيق أفضل الممارسات لمعايير المجلس الدولى للمبانى الخضراء. 

بجانب إدراجها فى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " للإرتقاء بمستوى معيشة المواطنين فيها ، لتصبح بذلك مجتمع ريفى يذخر بالعديد من مقومات ومتطلبات جودة الحياة مع خلوها تماماً من الإنبعاثات الكربونية وأسباب التلوث البيئى.

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اسبوع الشباب أسوان الجمهورية الجديدة الطاقة الشمسية الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة للمبادرة الرئاسية توفير الطاقة الكهربائية تمكين الشباب المشروعات الطاقة النظيفة

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