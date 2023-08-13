الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أشرف زكي: ما يحدث في العلمين الجديدة فوق الخيال

أشرف زكي
أشرف زكي

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن مايحدث في مدينة العلمين الجديدة وما نراه من فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، فوق الخيال.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر صحفي لاحتفالية "60 سنة دراما"، بالعلمين الجديدة: "المهرجان ولد كبيرًا، والفضل لوجود يحيى الفخراني بصفته رئيس المهرجان، ودعم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية"، مؤكدًا أن نسخة العام استثنائية".

وتابع: "هذه الدورة بعنوان 60 عام دراما، والتي جعلت من مصر هوليود الشرق وسيكون هناك محطات رئيسية في المهرجان وتكريمات عدة لرموز فنية شكلت وجدان العالم العربي في كافة قطاعات صناعة الدراما".

وواصل: "المهرجان هذا العام ينقسم لشقين لجنة التحكيم ولجنة للجمهور"، معلنًا أن مهرجان القاهرة للدراما سيكون عربيًا النسخة المقبلة، قائلًا: "كان نفسنا يكون المهرجان عربيًا النسخة دي ولكننا لم نتمكن خلال هذه الدورة نظرًا لتقديم موعد المهرجان حتى يندرج تحت فعاليات مهرجان العلمين".

أشرف زكي العلمين الجديدة مهرجان القاهرة للدراما مهرجان العلمين الجديدة مدينة العلمين الجديدة

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