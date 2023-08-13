مراسل "dmc": غدًا انطلاق بطولة "الجيت سكي والجودو" ضمن فعاليات مهرجان العلمين

كشف محمد سعيد، مراسل برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة "دي إم سي"، آخر الاستعدادات لمؤتمر "مهرجان القاهرة للدراما"، والمقام على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وقال خلال تواجده بمدينة العلمين الجديدة: "مهرجان القاهرة للدراما" يحضره عدد كبير من الفنانين على رأسهم الفنان يحيى الفخراني رئيس المهرجان، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة إلهام شاهين عضو لجنة التحكيم".

وأضاف: "نسخة مهرجان القاهرة للدراما ستقام يوم 24 أغسطس الجاري، وهناك تغطية إعلامية مصرية وعربية وأجنبية لفعاليات المهرجان".

وتابع: "مهرجان القاهرة للدراما أضفى متعة خاصة وجديدة على مهرجان العلمين الجديدة وخاصة لمحبي وعشاق الدراما المصرية من داخل مصر والأشقاء العرب الحاضرين فعاليات مهرجان العلمين الجديدة".

وأكد محمد سعيد مراسل برنامج "السفيرة عزيزة"، أنه من المقرر أن تقام غدًا بطولة "الجيت سكي والجودو" بالإضافة إلى الحفلات الفنية المستمرة.