الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الليلة.. افتتاح مسجد الأقمر بالمعز بعد انتهاء ترميمه

مسجد الاقمر
مسجد الاقمر

يقوم مساء اليوم الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بافتتاح مسجد الأقمر بشارع المعز لدين الله الفاطمي، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الترميم الخاصة بها والتي تمت على أيدي المرممين المصريين.

ويقع الجامع بشارع المعز لدين الله، وقد أنشأه الخليفة الفاطمي الآمر بأحكام الله سنة 519هـ/ 1125م، وقد تولى أمر البناء الوزير المأمون البطائحي، وتم تجديده في عهد السلطان برقوق عام 799هـ/ 1397م على يد الأمير يلبغا السالمي.

وتعد الواجهة الرئيسية للجامع واحدة من أقدم الواجهات الحجرية الباقية بمصر، وقد اهتم المعمار ببنائها وزخرفتها بدخلات من عقود مشعة وعبارات شيعية أهمها تكرار كلمتي "محمد وعلي"، بالإضافة إلى كتابات بالخط الكوفي عبارة عن آيات قرآنية.

كما ظهرت براعة المهندس في تنسيق الواجهات لتتفق مع اتجاه الطريق، وكذلك مراعاة اتجاه القبلة من الداخل.

ويتكون الجامع من صحن (فناء) أوسط مكشوف يحيط به أربعة أروقة مغطاة بقباب ضحلة (قليلة العمق) أكبرها رواق القبلة، ويتوسط جدار القبلة محراب يعلوه لوحة تسجل التجديدات التي أجراها الأمير يلبغا السالمي.

وعند بناء المتحف القبطي في القرن العشرين تم تصميم واجهته على نسق واجهة الجامع مع وضع العبارات المسيحية والصلبان بدلًا من العبارات الإسلامية.

كما تستعد وزارة السياحة والآثار لافتتاح  مسجد سليمان باشا الخادم المعروف باسم سارية الجبل بقلعة صلاح الدين الأيوبي الذي أوشكت أعمال الترميم به على الانتهاء .
 

وزيرى الامين العام للمجلس الاعلى للاثار مسجد الأقمر شارع المعز لدين الله الفاطمي ترميم

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