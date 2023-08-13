رئيس الأساقفة ناعيًا القس ريتشارد بيلسر: لمسنا تأثيره في خدمة الكنيسة

نعى دكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، القس ريتشارد بيلسر من إبروشية ساوث كارولينا، والذى خدم بالكنيسة بالقاهرة لعدة سنوات.

وقال رئيس الأساقفة: “لمسنا تأثير القس ريتشارد في خدمة الكنيسة بمصر من خلال تدريسه بكلية اللاهوت الأسقفية وكاتدرائية القديس مرقس بالإسكندرية، بالإضافة لتدريس الرعويات والمشورة، إذ لمسنا جميعًا مدى شغفه لعلوم اللاهوت ونقل علومه للطلاب”.

وأضاف: “خالص تعزيتي للأسرة وللكنيسة العامة علي فقدان عضو هام من أعضائها”.