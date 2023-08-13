قافلة طبية وغذائية شاملة داخل قرية خمارة بإيتاي البارود

قام مجلس القبائل والعائلات المصرية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وبنك الطعام المصري وجامعة طنطا، الأحد، بتنظيم قافلة طبية وغذائية شاملة داخل قرية خمارة التابعة لمركز إيتاي البارود بالبحيرة وذلك من أجل المساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المختلفة التي يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى المحافظة.

وتضمت الأعمال الخاصة ب القافلة الطبية تخصصات من أقسام "الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن، المسالك البولية، الجراحة العامة ، الرمد، العظام، القلب، الصدر، النفسية والعصبية، الجلدية" بالإضافة إلى المخ والأعصاب، حيث تم توقيع الكشف الطبي على عدد 645 مواطن وتوزيع الأدوية اللازمة بالمجان، يأتي ذلك علاوة على توفير كراتين المواد الغذائية بالمجان على كافة الأسر بالمنطقة تم توزيعها على عدد كبير من أهالى القرية.

وتأتي جولات قطار الخير بمحافظات مصر إيمانًا من مجلس القبائل والعائلات المصرية بأهمية التكاتف بين منظمات المجتمع المدني في سبيل تخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط.

حملة "100 يوم صحة" بالبحيرة.

وأكدت د.نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن حملة 100 مليون صحة من المبادرات الصحية الرائدة التي تسعى إلى التوسع في تقديم خدمات ضمن المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة" والمقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين.

في هذا الشأن تواصل مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور هاني جميعه فاعليات المبادرة من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة وسط إقبال متزايد من المواطنين المترددين، حيث قدمت خدماتها المجانية في صحة المرأة لعدد 23242 منتفعة زيارة أولى و133672 زيارة دورية وفى السمعيات لعدد 17419 والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى لعدد 92245 والأورام السرطانية لعدد 134000وصحة الام والجنين لعدد 9073.