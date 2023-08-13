إزالة وإيقاف 15 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ومخالفات بناء بالمنيا

كثَّفت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، اليوم، من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والعمل على رصد المخالفات وااتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، إن الوحدة المحلية ببني مزار، نفذًَت ٩ حالات إزالة لتعديات البناء المخالف وعلى الأراضي الزراعية.

حيث قام سامي رشاد، نائب رئيس المركز، يرافقه عوده راضي، رئيس الوحدة المحلية ببني علي وفرج فتحي رئيس الوحدة المحلية بالحسينية وأيمن يوسف رئيس حي شرق وإدارة الازالات بردم حالة بناء في المهد لقطعة أرض مساحتها ١٢٠ متر بطريق الدلايلة ، وتم فك شدة خشبية لدور أرضي لمنزل مساحتة ١٠٠ متر بطريق الدلايلة.

وتمكن علي الكيال و يسري محمد عبد المجيد نائبا رئيس المركز ورئيس الوحدة المحلية ببني علي وأحمد بهلول مدير إدارة الإزالات والإشغالات بالمركز من إزالة ٤ حالات تعدٍ على أرض زراعية حالة بقرية ابشاق على مساحة قيراط، وحالة بقرية ام الساس علي مساحة قيراط و١٢ سهمًا، وحالتين بقرية نزلة خلف على مساحة قيراط و١٨ سهمًا وتم تسليم المواقع خالية من التعدى الي مسئول الجمعية الزراعية.

كما أزال عيدالسيد محمد، رئيس الوحدة المحلية بشلقام، ٣ حالات بناء على أرض زراعية خارج الحيز العمراني مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأوضح تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة، أن الوحدة المحلية بالمركز قامت بحملة لإزالة التعديات تحت إشراف اشرف الدسوقي، رئيس الوحدة القروية ببنى موسي و رضا على رئيس الوحدة القروية باسمنت وإمام نجيب رئيس قريه اتليدم وتمكنت من ايقاف وازالة ٦ حالات تعدٍ بدون ترخيص بقرية بنى موسى ونزلة اسمنت و اتليدم والتحفظ على معدات البناء وااتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

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