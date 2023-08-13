"بل ريقك وكمل طريقك" مبادرة للتغلب على حرارة الجو بتوزيع العصائر للمارة

تحت الشمس الحارقة في فترة الصيف التي تمر بالبلاد يضطر الكثير للخروج لقضاء حوائجه وكذلك الذهاب والإياب للعمل، ويحتاجون لرشفة ماء تخفف عنهم ماهم فيه، ليقرر فيما بعد مجموعة من الشباب على إثر هذا الأمر تدشين مبادرة بمدينة بيلا التابعة لمحافظة كفر الشيخ، وأطلقوا عليها اسم “بل ريقك وكمل طريقك” لتوزيع المشروبات المثلجة على المارة بالمجان.

قال محمود عثمان أحد القائمين على تلك المبادرة: “قررنا تنفيذ هذه الفكرة ولقوا تشجيعًا كبيرًا من الشباب المشاركين، وبالفعل قاموا باقتراح توزيع العصائر بأنواعها المختلفة لتروي المارة وفي الوقت ذاته يستمتعون بشربها خاصة وأن هذا الجو الحار لا يمكن تحمله ويحتاج إلى مرطبات وسوائل بشكل مستمر وبعض الأشخاص لا يتمكن من شراء المثلجات ليروي عطشه والتغلب على حرارة الجو”.

وأضاف: “أعددنا 5 أنواع من العصائر وهم التمر هندي والبرتقال والسوبيا والخروب والعناب ويتم توزيعهم بالمجان حيث يأتي إلينا البعض لطلب نوع من العصير كما نقوم بالنداء على المارين الآخرين لكسر الحرج لدى البعض”.

وأوضح أن المبادرة تستمر لعده أيام ونستهدف في اليوم الاول توزيع 4000 كوب حيث أعددنا 750 لتر من العصائر وننطلق من بعد صلاة الظهر أمام أحد المساجد التي تقع على أحد الطرق الرئيسية بالمدينة من كل يوم وقت اشتداد الحرارة بتوزيع العصائر ونستهدف سقي 11 ألف شخص خلال 4 أيام، فثواب سقيا الماء كبير وفضله عظيم ونتمنى من الله تعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال.