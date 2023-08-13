الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

في ذكراه.. مَن هو تيموثاوس الثاني بابا الإسكندرية السادس والعشرين؟

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بذكرى بنياحة القديس تيموثاوس الثاني، بابا الإسكندرية السادس والعشرين.

بهذه المناسبة قالت السنكسار الكنسي إن في مثل هذا اليوم من سنة 193 ش (31 يوليه سنة 477 م) تنيح البابا القديس تيموثاوس الثاني البطريرك السادس والعشرون من باباوات الكرازة المرقسية وقد اختير هذا الأب للبطريركية بعد نياحة الأب المجاهد البابا ديسقورس في 3 بابه سنة 173 ش ( أول أكتوبر سنة 455 م).

وحلت به شدائد كثيرة في سبيل المحافظة علي الإيمان الأرثوذكسي حيث نفاه الملك لاون الكبير إلى جزيرة غاغرا بفلاغونيا ولبث في منفاه سبع سنوات إلى أن أعاده الملك لاون الصغير بكرامة عظيمة وقضي بقية أيامه في تثبيت المؤمنين علي الإيمان المستقيم وتنيح بسلام بعد أن جلس علي الكرسي المرقسي واحد وعشرين سنة وعشرة شهور.

السنكسار السنكسار القبطي السنكسار الدستور السنكسار الكنسي

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