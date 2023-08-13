نشاط فني لهنا الزاهد بالدراما والسينما

تعيش الفنانة هنا الزاهد حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، سواء بالدراما التلفزيونية أو بالسينما، فحققت نجاح كبير بفيلم “مستر أكس” الذي شاركت في بطولته أمام زوجها الفنان أحمد فهمي، وواصلت نجاحها بأحدث أعمالها الفنية بمسلسل “سيب وأنا أسيب” الذي يعرض حاليًا، وتستعد لطرح فيلم جديد أمام الفنان هشام ماجد بعنوان “فاصل من اللحظات اللذيذة”.

ويواصل صناع فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” تصوير العمل للانتهاء منه خلال أيام، حيث لم يتبقى لهم سوا أيام قليلة ليرفع المخرج أحمد الجندي شعار فركش، واستقر صناع العمل على موعد طرحه وذلك بموسم صيف عام 2024 المقبل.

ويجسد هشام ماجد شخصية مهندس معماري ومتزوج من هنا الزاهد، التي تجسد شخصية ربة منزل، وخلال الأحداث يمران بالعديد من المشكلات الزوجية، ويشارك في بطولة فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة عدد من النجوم بجانب هشام ماجد وهنا الزاهد، أبرزهم محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز، ومن تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي، والعمل ينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية.

أما مسلسل “سيب وانا اسيب” تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول شخصية نبيلة التي تجسدها هنا الزاهد التي تدخل في صراعات مع زوجها أحمد السعدني الذي كانت تعتقد أنه طلقها وتفاجئ بأنها مازالت على ذمته.

يجدر الإشارة إلى أن المسلسل مكوّن من 10 حلقات، بطولة هنا الزاهد، أحمد السعدني، محمد جمعة، محمود البزاوي، عارفة عبد الرسول، آية سماحة، ساندي علي، أحمد سلطان، دنيا سامي، يارا جبران، فاطمة الكاشف، ومحمود السيسي.

بينما فيلم مستر إكس حقق إيرادات قوية في المملكة العربية السعودية، اقتربت من 6 مليون دولار في 3 أسابيع عرض، وهو من بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد ومحمد أنور وبيومي فؤاد وأوس أوس، تأليف أماني التونسي وأحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد عبدالوهاب.