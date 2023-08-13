الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

المتحف القبطي يعلن عن مسابقة للتصوير احتفالًا بيومه العالمي

المتحف القبطي 
المتحف القبطي 

أعلن المتحف القبطي احتفالاً باليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي، عن مسابقة للتصوير لمبنى المتحف ومقتنياته. 

وعن شروط المسابقة فقال إنه يتم إرسال بيانات المشترك والصور المراد المشاركة بها بحد أقصى صورتين لكل مشترك ويتم اختيار صورة واحدة من بينهم للمشاركة، وترسل الصور المشاركة بدءًا من اليوم وسيكون آخر موعد لإرسال الصور يوم 15 أغسطس الساعة الثامنة مساءً، على أن تكون الصور المشاركة بالمسابقة للمتحف القبطي ومقتنياته فقط.

هذا وسيتم اختيار أفضل عشر صور للمشاركة من قبل لجنة الاختيار، ليتم نشرها على الصفحة الرسمية للمتحف للتصويت من متابعي الصفحة.

وأيضًا سوف يتم اختيار 3 فائزين حسب تصويت المتابعين على الصور المشاركة، كما سيتم تكريم الفائزين بشهادات تقدير من المتحف القبطي.

هذا وطرح المتحف القبطي استفتاءً للشعب المصري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، من خلال التصويت لاختيار القطعة المميزة لشهر أغسطس 2023.

جاء ذلك احتفالًا باليوم العالمي للعمل الإنساني، والذي يحتفل به في يوم 19 من شهر أغسطس، مؤكدًا أنه من دواعي سرور المتحف أن تكون قطعة الشهر من القطع المميزة في المتحف القبطي.

وجاء التصويت للجمهور بين  كَلُجَّةٍ  (حامل الأزيار) من الحجر الجيري عليها نص باللغة القبطية، وقد  كانت  توضع عليها أزيار وأكواب من الفخار، وتوضع أمام باب الأديرة لكي يشرب منها  عابرو السبيل.

أو مَشْرَبِيَّةٌ من خشب الخرط الذي كان يغطي  فتحات النوافذ أو يفصل  بين أجزاء المبنى المخصصة  للرجال وتلك  المخصصة للنساء.

وتبرع بعض من أعيان القبط بالمشربيات الموجودة بالمتحف أثناء بنائه منهم الدكتور جندي وشوقي أفندي والست أنيسة أرملة المرحوم شنودة بك باخوم واللوحة التي كُتب عليها نص التبرع بجانب المشربيات موجودة بالجناح  القديم بالمتحف.

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