الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"DMC" تنشر أماكن ومواعيد اختبارات وشروط "كابيتانو مصر" فى القاهرة (فيديوجراف)

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

عرضت فضائية DMC "فيديوجراف" عن أماكن ومواعيد اختبارات وشروط "كابيتانو مصر" بالقاهرة.

وجاءت الأماكن والمواعيد كالآتي:- 

الثلاثاء 15 أغسطس للمتقدمين من مواليد يناير وفبراير ومارس 2009 في مركز شباب الجزيرة.

الأربعاء 16 أغسطس للمتقدمين من مواليد أبريل ومايو ويونيو 2009 في مركز شباب الجزيرة.

الخميس 17 أغسطس للمتقدمين من مواليد يوليو وأغسطس وسبتمبر 2009 في مركز شباب الجزيرة.

الأحد 20 أغسطس للمتقدمين من مواليد يناير وفبراير ومارس 2009 في مركز شباب التجمع الأول.

الإثنين 21 أغسطس للمتقدمين من مواليد أبريل ومايو ويونيو 2009 في مركز شباب التجمع الأول.

الثلاثاء 22 أغسطس للمتقدمين من مواليد يوليو وأغسطس وسبتمبر 2009 في مركز شباب التجمع الأول.

الأربعاء 23 أغسطس للمتقدمين من مواليد أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2009 في مركز شباب التجمع الأول.

شروط الاشتراك في "كابيتانو مصر"

لن يسمح بدخول ملعب الاختبارات غير لمواليد 2009 فقط.

يسمح لكل متقدم للاختبارات باصطحاب فرد واحد فقط من أسرته.

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