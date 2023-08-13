تشكيل توتنهام.. سون القائد يقود الهجوم أمام برينتفورد وظهور للصفقات

أعلن أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لتوتنهام، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره برينتفورد مساء اليوم الأحد في إطار مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

ويقود هيوج مين سون قائد الفريق الجديد خط الهجوم بعد رحيل هاري كين، ويجاوره البرازيلي ريتشارليسون وكوليسفسكي.

بينما يظهر الصفقات الجديدة للفريق متمثلة في المدافعين فان دي فين وأودويجي، بجانب لاعب الوسط جيمس ماديسون.

تشكيل توتنهام

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: إيمرسون، روميرو، فان دي فين، أودويجي

خط الوسط: سكيب، بيسوما، ماديسون

خط الهجوم: سون، ريتشارليسون، كوليسفسكي