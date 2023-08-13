الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. الاتحاد الإيطالي يعلن استقالة روبرتو مانشيني من تدريب "الآزوري"

روبرتو مانشيني
روبرتو مانشيني

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأحد، استقالة روبرتو مانشيني، من تدريب منتخب بلاده الأول، وذلك حسبما ذكر في بيان رسمي.

وقال الاتحاد، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: "يعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أنه أحيط علمًا باستقالة روبرتو مانشيني من منصب المدير الفني لمنتخب إيطاليا، في وقت متأخر من مساء أمس".

وتابع الاتحاد: "هكذا تختتم صفحة مهمة في تاريخ الآزوري، والتي بدأت في مايو 2018 واختتمت بنهائيات دوري الأمم 2023 ؛ وبين ذلك، الفوز في يورو 2020، انتصار حققته مجموعة عرف فيها جميع الأفراد كيف يصبحون فريقًا".

وأضاف الاتحاد في بيانه: "مع الأخذ في الاعتبار الالتزامات المهمة والوثيقة لتصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024 (يومي 9 و 12 سبتمبر مع مقدونيا الشمالية وأوكرانيا)"، مشيرًا إلى أنه سيعلن عن اسم المدرب الوطني الجديد في الأيام القليلة المقبلة".

ولم يكشف البيان، عن الأسباب التي دعت مانشيتي لمغادرة منصبه.

ويأتي رحيل مانشيني عن تدريب المنتخب الإيطالي، قبل 10 أشهر، من انطلاق نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2024 بألمانيا.

وقاد مانشيني، منتخب بلاده لتحقيق لقب كأس أمم أوروبا 2020، وذلك عقب تغلبه على المباراة النهائية، على إنجلترا، بنتيجة 3-2 بركلات الجزاء الترجيحية.

وكما قاد مانشيني، إيطاليا، لحصد المركز الثالث، في دوري الأمم الأوروبية 2022-2023 بعد الفوز على هولندا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الاتحاد الإيطالي لكرة القدم روبرتو مانشيني المنتخب الإيطالي إيطاليا كأس أمم أوروبا 2020

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