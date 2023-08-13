الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مؤتمر كين: ذهبت للبايرن للتتويج بالبطولات ولعب دوري الأبطال

كين
كين

أكد هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني الجديد، على انتقاله للبافاري بسبب رغبته في حصد البطولات.

كين رحل عن توتنهام بعد 19 عامًا في النادي الإنجليزي دون أن يحقق لقب وحيد، في صفقة قياسية بلغت 100 مليون يورو.

وقال كين اليوم في مؤتمر تقديمه لاعبًا جديدًا في صفوف النادي الألماني: "أردت التطور وتقديم أفضل ما لدي، أريد اللعب في دوري أبطال أوروبا وحصد الألقاب في كل موسم، لهذا السبب أتيت إلى البايرن فهو من أفضل الأندية بالعالم وهذا سيساعدني في تحقيق طموحي".

وأضاف: "قضيت حياتي بأكملها في إنجلترا وفي الدوري الإنجليزي، حان الوقت لي لكي ألعب في دوري جديد مع نادي جديد، يوجد العديد من الأندية الرائعة هنا، بالطبع الجميع يتوقع من البايرن أن يكون البطل ولكن المنافسة تزداد شراسة وهذه فرصة رائعة بالنسبة لي. أحاول أن اتأقلم في أسرع وقت".

وأتم عن توماس مولر قائد الفريق: “ قابلته بالأمس، هو مفعم بالحيوية، طلب مني بالفعل أن نلعب الجولف وهذا سيحدث قريبًا، هو قائد بمعنى الكلمة وأتطلع للعب بجانبه”.

هاري كين كين بايرن ميونخ توتنهام هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني الجديد

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