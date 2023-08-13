الأحد 13 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

الإيطاليون غاضبون من بيانكا سينسوري زوجة كاني ويست بسبب ملابسها

كاني وبيانكا
كاني وبيانكا

في عالم المشاهير والشهرة، يكاد لا يمر يوم بدون أن نسمع عن خبر جديد يثير الجدل والانتقادات. وفي الآونة الأخيرة، أصبحت بيانكا سينسوري، زوجة المغني الأمريكي الشهير كاني ويست، محط اهتمام وسائل الإعلام ومراكز التواصل الاجتماعي بسبب ملابسها الخادشة للحياء.

وأثارت هذه الملابس غضب الإيطاليين، الذين تبنوا حملة ضدها، معبرين عن استيائهم واستنكارهم. لا شك أن بيانكا سينسوري وكاني ويست هما من أبرز الثنائيات المشهورة عالميًا في عالم الموسيقى والفن، ومنذ زواجهما لفتا الأنظار بحياتهما الفاخرة وأسلوبهما الغير تقليدي. ولكن مؤخرًا، تعرضت بيانكا لتشهير واسع بسبب الفساتين والملابس التي ارتدتها في طلاتها العامة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويرى كثيرون المشاهير على أنهم نموذج يجب أن يحتذى به، ويتوقعون أن يكونوا مثالًا حسنًا للمجتمع. وبالطبع، فإن الملابس والإطلالة العامة للشخصيات المشهورة تأخذ حيزًا كبيرًا من الاهتمام والمتابعة.

« كاني وبيانكا».. يتربعا على عرش منصات التواصل الإجتماعي

يتساءل البعض عن سبب صعود كاني وبيانكا إلى عرش الترند العالمي، حيث يعتمد هذا الثنائي المثير للجدل على استفزاز الرأي العام في معظم إطلالاتهما العلنية. يحرص الثنائي على تجاوز حدود التقاليد والتوقعات المتعارف عليها في المجتمع، وتعتبر هذه الاستفزازات وسيلة لزيادة شهرتهما وجذب اهتمام الجماهير، حتى لو كانت بالسلب.

شن عدد من الشباب الإيطالي حملات ضد ملابس بيانكا سينسوري الخادشة للحياء، حيث وصفها البعض بأنها تنتهك القيم والتقاليد الإيطالية. ارتداء "بيانكا سينسوري" ملابسًا خادشة للحياء أثار غضب الإيطاليين واستنكارهم، حيث يرونه انتهاكًا لقيمهم وتقاليدهم المجتمعية. ورغم جرأة واستفزاز هذا الثنائي للجمهور، إلا أن ذلك لم يمنع الإيطاليين من التعبير عن غضبهم تجاه هذه التصرفات.

فقد رأى الإيطاليون في هذا التصرف انتهاكًا واضحًا لقيمهم وتقاليدهم المجتمعية، وبالتالي فإن من المتوقع أن يعبروا عن غضبهم واستيائهم.

عالم المشاهير بيانكا سينسوري كاني ويست كاني وبيانكا التواصل الاجتماعي منصات التواصل الاجتماعي

الأكثر قراءة

قبل تنسيقها.. تعرف على مصروفات جميع الجامعات الأهلية

تفاصيل القبض على فنان فى قضية مخدرات بمطروح

لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

شرط وحيد لمارسيل كولر لتجديد عقده مع الأهلى حتى 2025

تأجيل محاكمة مرتضى منصور بسب وقذف محمود الخطيب لـ23 سبتمبر المقبل

ضبط المتهم بخلع ملابسه فى مشاجرة بمدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ازدواجية معايير المجتمع

علي سعدة

جولة مع الحكيم

د. منى حلمى

يتهمونها ويخافونها

د.أحمد الخميسى

فيسبوك.. أدباء يبدعون بعد موتهم

وائل لطفي

فيلم قديم

ماجد حبته

الولاية الأمريكية الأفقر!

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

صور

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟

إطلاق نار على نقطة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى