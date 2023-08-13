شبكات الحماية بالتضامن: التمكين الاقتصادى وصل لـ3.4 مليار جنيه (فيديو)

قالت الدكتورة ميرفت صبرين، مساعدة وزيرة التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، إن التمكين الاقتصادي في الوزارة وصل إلى 3.4 مليار جنيه، والعمل على 417 ألف مشروع، منها 60% في الأرياف في قرى حياة كريمة والسيدات المستفيدين من هذه المشروعات وصلوا إلى 75%.

وأضافت صبرين خلال لقائها عبر قناة dmc، اليوم، أن المشروعات تضم المرأة المعيلة في برنامج "مستورة"، والمشروعات الخاصة بالأسر الفقيرة، وآخر ما اطلقته وزارة التضامن برنامج "دعم وتعزيز العمالة غير المنتظمة" من خلال توقيع 3 برتوكولات.

وتابعت: "هذه البرتوكولات بحجم تمويل 160 مليون جنيه، بمشاركة 3 جمعيات أهلية، وتقديم منح مالية داعمة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إنشاء قاعدة بيانات نعمل من خلالها".

المرأة تتميز بالصناعات اليدوية والحرفية

وأوضحت مساعدة وزيرة التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، أن المرأة تتميز بالصناعات اليدوية والحرفية، حيث شاركت في إعمال معارض "ديارنا".

وأردفت: "خطة العام الجاري لوزارة التضامن هي إقامة 25 معرض "ديارنا" بالتعاون مع دول عربية وأجنبية لزيادة التنافس في إنتاج الصناعات والحرف اليدوية".