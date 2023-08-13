الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ دراسات دولية يكشف هدف زيارة نائب رئيسة تايوان لأمريكا (فيديو)

نائب رئيسة تايوان
نائب رئيسة تايوان للولايات المتحدة الأمريكية

قال الدكتور شاهر الشاهر أستاذ الدراسات الدولية، إن الهدف من زيارة نائب رئيسة تايوان للولايات المتحدة الأمريكية هو إزعاج الصين، والاستثمار السياسي، والابتزاز المطلوب من الصين من خلال ورقة تايوان.

وأضاف الشاهر، خلال لقائه عبر زووم على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن الصين تعتبر تايوان قضية مصيرية، خاصة أنها جزء من الأرض الصينية، والشعب الصيني، لكن بالنسبة للولايات المتحدة هي ورقة تسعى لاستثمارها واستغلالها مع بكين.

وأوضح أستاذ الدراسات الدولية، أنه عندما تم نقل مقعد الصين في الأمم المتحدة، من جمهورية الصين إلى جمهورية الصين الشعبية، عند ذلك تخلت الولايات المتحدة عن تايوان، ونقل المقعد عندما كانت بحاجة للصين، وتم التوصل إلى عقد صفقات بين الولايات المتحدة وبكين.

 

الولايات المتحدة تحاول أن تتعامل مع الصين من موقع القوة

وتابع: "الولايات المتحدة تحاول أن تتعامل مع الصين من موقع القوة، أي من خلال سياسة الإملاءات، فهي تحاول أن تقول للصين عليكم أن تقطعوا علاقاتكم مع روسيا، وأن تلتزموا بمجموعة من الأمور، وأن تقطعوا العلاقة مع كوريا الشمالية، ولكن لا يوجد مقابل".

أستاذ دراسات دولية نائب رئيسة تايوان زيارة نائب رئيسة تايوان لأمريكا تايوان أمريكا يكشف الهدف

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