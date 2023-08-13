تقرير يكشف 3 وجهات محتملة أمام سيرجيو راموس هذا الصيف

كشفت صحيفة “ماركا" الإسبانية اليوم الأحد، مستقبل سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي السابق هذا الصيف.

راموس رحل عن النادي الفرنسي هذا الصيف بعد انتهاء عقده مع الفريق بعدما قضى معه عامين وأصبح حتى الآن بدون أي فريق.

وقال التقرير، إن راموس لديه 3 وجهات محتملة هذا الصيف أما الانتقال للدوري الأمريكي وقد يزامل زميله السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي في إنتر ميامي.

وأضاف التقرير عن الوجهتين الآخرين وهما الدوري السعودي أو وجهة أخيرة وهو نادي بوكاجونيورز الأرجنتيني.

وانضم راموس لسان جيرمان قادمًا من ريال مدريد في عام 2021، ولكن بعد نجاحه الكبير مع الريال لم يكن راموس قادرًا على قيادة الفريق الفرنسي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

كان راموس قد انضم إلى ريال مدريد قادمًا من إشبيلية في صيف عام 2005، حيث حقق مع الفريق لقب الدوري الإسباني خمس مرات ودوري أبطال أوروبا أربع مرات، وكأس ملك إسبانيا مرتين وكأس السوبر الإسباني أربع مرات وكأس السوبر الأوروبي ثلاث مرات وكأس العالم للأندية أربع مرات.