الأحد 13 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير يكشف 3 وجهات محتملة أمام سيرجيو راموس هذا الصيف

راموس
راموس

كشفت صحيفة “ماركا" الإسبانية اليوم الأحد، مستقبل سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي السابق هذا الصيف.

راموس رحل عن النادي الفرنسي هذا الصيف بعد انتهاء عقده مع الفريق بعدما قضى معه عامين وأصبح حتى الآن بدون أي فريق.

وقال التقرير، إن راموس لديه 3 وجهات محتملة هذا الصيف أما الانتقال للدوري الأمريكي وقد يزامل زميله السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي في إنتر ميامي.

وأضاف التقرير عن الوجهتين الآخرين وهما الدوري السعودي أو وجهة أخيرة وهو نادي بوكاجونيورز الأرجنتيني.

وانضم راموس لسان جيرمان قادمًا من ريال مدريد في عام 2021، ولكن بعد نجاحه الكبير مع الريال لم يكن راموس قادرًا على قيادة الفريق الفرنسي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

كان راموس قد انضم إلى ريال مدريد قادمًا من إشبيلية في صيف عام 2005، حيث حقق مع الفريق لقب الدوري الإسباني خمس مرات ودوري أبطال أوروبا أربع مرات، وكأس ملك إسبانيا مرتين وكأس السوبر الإسباني أربع مرات وكأس السوبر الأوروبي ثلاث مرات وكأس العالم للأندية أربع مرات.

سيرجيو راموس راموس باريس سان جيرمان سان جيرمان بوكاجونيورز

الأكثر قراءة

قبل تنسيقها.. تعرف على مصروفات جميع الجامعات الأهلية

تفاصيل القبض على فنان فى قضية مخدرات بمطروح

لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

تأجيل محاكمة مرتضى منصور بسب وقذف محمود الخطيب لـ23 سبتمبر المقبل

شرط وحيد لمارسيل كولر لتجديد عقده مع الأهلى حتى 2025

ضبط المتهم بخلع ملابسه فى مشاجرة بمدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ازدواجية معايير المجتمع

علي سعدة

جولة مع الحكيم

د. منى حلمى

يتهمونها ويخافونها

د.أحمد الخميسى

فيسبوك.. أدباء يبدعون بعد موتهم

وائل لطفي

فيلم قديم

ماجد حبته

الولاية الأمريكية الأفقر!

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

صور

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟

إطلاق نار على نقطة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى