الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصايف الإسكندرية": رفع الرايات الحمراء بجميع الشواطئ باستثناء المكتمل فيها حاجز الأمواج

مصايف الإسكندرية
مصايف الإسكندرية

 

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، استمرار حالة عدم استقرار البحر وارتفاع الأمواج، مع رفع الرايات الحمراء بجميع الشواطئ، باستثناء التي اكتمل فيها حاجز الأمواج، حيث رفعت هذه الشواطئ الرايات الخضراء.
وحذرت الإدارة- في بيان، اليوم  الأحد من قيادة البدالات، وخطورة النزول للشواطئ، مشيرة إلى أن نسب الإشغال متوسطة بأغلب الشواطئ.
وأضافت أن مفتشي الإدارة انتشروا بجميع الشواطئ منذ الصباح الباكر.
بدوره.. تابع رئيس الإدارة الدكتور محمد عبدالرازق منظومة الإنقاذ وتواجد المنقذين والمسعفين، وشدد على منع نزول البدالات مياه البحر.
كما وجه عبدالرازق، باستخدام الإذاعات الداخلية لتحديد المساحات الآمنة للسباحة، مطالبًا رواد الشواطئ بالحفاظ على نظافتها وعدم إلقاء المخلفات على الرمال وضرورة إلقائها في المكان المخصص.
وتنقسم رايات البحر إلى ثلاثة ألوان تعبر كل منها عن حالة البحر، فالراية الخضراء تعني أن حالة البحر آمنة وتسمح بالنزول للمياه، والراية الصفراء تعني أن حالة البحر غير مستقرة نسبيا وتسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحيطة والحذر، والراية الحمراء تعني خطورة وحظر النزول إلى مياه البحر نهائيا ويجب الانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل. 

المركزية للسياحة الإسكندرية مصايف الإسكندرية الشواطئ محافظة الاسكندرية

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