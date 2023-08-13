ضبط 100 كيلو لحوم ودجاج غير صالحة فى حملات تفتيشية بالشرقية

وجَّه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مدير مديرية الطب البيطري، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكل الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق الأسماك واللحوم، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة، مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن المديرية (إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم) بالاشتراك مع الجهات المعنية (مجالس المدن- الرقابة التموينية- مباحث التموين- الرقابة الصحية- الرقابة الإدارية) نفذت حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير (١٣) محضر مخالفة وضبط (١٠٠ كجم) لحوم ودجاج مخالفة بيانها (٣٢ كجم) لحوم بقري، (١٠ كجم) لحوم جاموسي مذبوحة المجازر الحكومية، (٢٧.٥ كجم) دواجن سحب عينات، (٥ كجم) لحوم مفرومة صالحة ولكن بدون بيانات، (١٨ كجم) كبده مجهولة المصدر، (٧ كجم) لحوم مصنعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين من كل الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر.