الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نشوى عقل: يجب تمتع طالب الإعلام بالنفس الطويل فى تنمية مهاراته (فيديو)

الدكتورة نشوى عقل
الدكتورة نشوى عقل

قالت الدكتورة نشوى عقل، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن كلية الإعلام تشبه كليات كثيرة تعتمد على الناحية الإبداعية، بالإضافة إلى مهارات التواصل مع الآخرين، وطرح الأفكار والمناقشة والتوصل إلى حلول بزوايا مختلفة وحب الكتابة.

وأضافت، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "يجب أن يتوافر في الطلاب سياسة النفس الطويل في تنمية المهارات والإصرار على الإبداع خارج مناهج الكلية، خاصة أن الإعلام الجديد يعتمد على تعدد المهارات، ويتعرف على أكثر من مهارة، لضمان الإنتاج باستمرار". 

كما أشارت إلى أن الاعتماد المستقبلي سيكون على المنصات الرقمية، لأنها الأكثر تسويقًا ورقميًا واستراتيجيًا، مشددةً على أن طالب كلية الإعلام يجب أن يكون ملمًا بمهارات كثيرة.

وتابعت: "الاتجاه الحديث سيكون تقليل التخصص، وكلما اعتمدنا في مهارات إنتاج المحتوى على أشخاص عددهم أقل يكون ذلك أفضل اقتصاديًا وتسويقيًا بالنسبة للمؤسسات الكبرى، لأننا في حاجة إلى الإنتاج باستمرار وبسرعة، مثلًا إذاعة BBC أغلقت الخدمة العربية في الراديو، لأنها ستعتمد على المنصات الرقمية لأنها أقل في التكلفة الاقتصادية وأفضل استراتيجيًا وتسويقيًا وإداريًا".

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