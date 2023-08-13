"القاهرة الإخبارية": روسيا تعلن تدمير مطار عسكرى فى إيفانوفراكوسك بأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن أنه جرى تدمير مطار عسكري في مقاطعة إيفانوفراكوسك غرب أوكرانيا بأسلحة عالية الدقة، مشيرةً إلى أنه جرى القضاء على 400 عسكري من قوات كييف على محاور القتال، وفقا لنبأ عاجل أفادت به "القاهرة الإخبارية".

وذكرت الوزارة الروسية أن القوات الروسية سيطرت على مواقع عدة بعدما واصلت تقدمها على محور كوبيانيسك، لافتةً إلى نجاحها في إحباط 30 هجومًا أوكرانيًا جديدًا.

وأكدت أن القوات الروسية دمرت مركزا للمرتزقة ومحطة اتصالات بالأقمار "ستار لنك" في جمهورية دونيتسك، ومركزا للقيادة بمقاطعة زابوريجيا، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام روسية.