أمن القاهرة يشن حملات مكبرة لضبط الخارجين على القانون

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال ضبط الحالة الأمنية بالشارع ونجحت في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال 24 ساعة، منها:

ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما 4 هواتف محمولة "مجهولة المصدر"، بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "النشل" وارتكاب عدد (4) وقائع سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.

وفيما تم ضبط 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، وبحوزتهما فرد خرطوش وطلقة نارية لذات العيار، بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقة السيارات "ربع نقل" بأسلوب "فتح كالون الباب"، واعترفا بقيامهما بسرقة 2 سيارة "ربع نقل" وكذا بتصريفهما مسروقاتهما لدى عميلهما "سيئ النية" (مالك ورشة قطع غيار) وأمكن ضبطه وبحوزته (أجزاء من السيارات المبلغ بسرقتها).

جرى ضبط ثلاثة أشخاص بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزتهم كمية من الكابلات النحاسية وزنت 250 كيلو جراما "مجهولة المصدر"، مبلغ مالى - مـيزان كهربائى واعترفوا بسرقتها من داخل أحد المواقع الإنشائية بدائرة القسم.