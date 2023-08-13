الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار شقق المنصورة الجديدة

شقق المنصورة الجديدة
شقق المنصورة الجديدة

ينال البحث عن أسعار شقق المنصورة الجديدة اهتمام المواطنين الراغبين في التقديم للحصول على الشقق السكنية المبنية وفق الطرز المعمارية الحديثة والتي تأتي ضمن مدن الجيل الرابع بشمال دلتا نهر النيل.

أسعار شقق المنصورة الجديدة

نعرض في التقرير التالي أسعار شقق المنصورة الجديدة ومساحات الوحدات، وفقًا لما أعلنته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

تضم مدينة المنصورة الجديدة  58 عمارة بإجمالي 1400 شقة ضمن الإسكان الاجتماعي، 196 عمارة ضمن مشروع سكن مصر بإجمالي 4700 وحدة سكنية، بالإضافة إلى مشروع «جنة مصر» والإسكان السياحي والفيلات.

تبلغ مساحة المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة 2363 فدانًا من إجمالي 7200 فدان هي مدينة المنصورة الجديدة بطول 15 كيلومترا على ساحل البحر.

يبلغ سعر شقق المنصورة الجديدة والتي تكون ضمن وحدات سكن مصر وتبلغ مساحتها 117 متر 844 ألف جنيه، شاملاً نسبة التميز التي تقدر بـ1.5% من ثمن الوحدة.

تبلغ أسعار شقق المنصورة الجديدة 350 ألف لشقق الإسكان الاجتماعي ومليون جنيه لوحدات الإسكان المتميز.

وسعر المتر 23 ألف جنيه، لشقق المنصورة الجديدة المكونة من 2 غرفة و 2 حمام وريسبشن.

سعر الشقة المميزة بالأبراج المطلة على شاطئ المنصورة الجديدة مباشرة 3,900,000 جنيه.

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مواصفات المنطقة السكنية في المنصورة الجديدة 

تتراوح مساحات شقق المنصورة الجديدة من 130 متر مربع وحتى 350 متر مربع، إذ يبدأ سعر المتر من 24 ألف جنيه.

تشمل مدينة المنصورة الجديدة جامعة ومدرستين للتعليم الأساسي و8 أسواق ومركز طبي وقسم شرطة ووحدة إطفاء ومحطة تحلية مياه البحر ومحطة لتوليد الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى 5 مساجد و 3 كنائس و3 بنوك وذلك لخدمة كافة السكان من مختلف الطبقات الاجتماعية وجميعها تم الانتهاء منها في المرحلة الأولى.

 وتشمل المرحلة الثانية من المدينة بناء مقرات المؤسسات والهيئات الحكومية الخاصة بمحافظة الدقهلية من بينها مديرية أمن الدقهلية الجديدة.

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