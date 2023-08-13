الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية: توزيع الكباسات الجديدة بمنظومة النظافة بحى شرق المنصورة

جانب من الحملة
جانب من الحملة

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن استمرار جهود الوحدة المحلية لحي شرق المنصورة لتنفيذ أعمال توزيع صناديق القمامة بنطاق الحي للعمل بمنظومة الكباسات؛ لرفع القمامة مباشرة لسيارات نقل القمامة بالشوارع والميادين بنطاق الحي وتفريغها أتوماتيكيا، بما يسهم في رفع كفاءة العمل بمنظومة النظافة.

وأوضح رئيس حي شرق المنصورة أن العمل في توزيع صناديق النظافة على منظومة الكبس استمر تنفيذه بنطاق مناطق توريل وشارع الإمام محمد عبده ومحيط حدية الحيوان، وتم تغيير الصناديق القديمة بشارع الجيش أمام مدرسة محمد أمين، وذلك في إطار خطة العمل بمنظومة الكباسات للتعديل من أعمال الجمع بنظام نقاط التجميع (إلقاء المخلفات على الأرض) إلى العمل بنظام صناديق قمامة فى الشوارع وجمعها بواسطة سيارات الكبس ونقلها لمصنع التدوير مباشرة.

وذكر أنه سبق الانتهاء من المرحلة الأولى بشارع قناة السويس الاتجاهين بالكامل، ومن المرحلة الثانية بشارع الدراسات، وشارع عزبة الشال، وكانت المرحلة الثالثة بشارع سعد زغلول، وكانت المرحلة الرابعة بشارع الإمام محمد عبده وشارع عبدالمنعم رياض وشارع بهرند، ويستمر العمل لتغطية كافة المناطق بنطاق الحي ولتتم أعمال رفع القمامة أتوماتيكيا على سيارات نقل القمامة، مما يعظم الاستفادة بشكل كبير في رفع كفاءة منظومة النظافة وأعمال رفع القمامة.
 

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية الوحدة المحلية المنصورة

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