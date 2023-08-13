الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: مؤتمر صحفى لاحتفالية 60 سنة دراما اليوم ضمن مهرجان العلمين

مؤتمر صحفي لاحتفالية
مؤتمر صحفي لاحتفالية 60 سنة دراما اليوم ضمن مهرجان العلمين

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بانعقاد مؤتمر صحفي لاحتفالية 60 سنة دراما، اليوم، بنورث سكوير مول ضمن فعاليات مهرجان العلمين، للكشف عن تفاصيل النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما في مصر، في تمام الساعة الخامسة عصرًا.

وتقام الاحتفالية على مدار يوم واحد في العلمين، بعد نجاح النسخة الأولى التي أقيمت العام الماضي في القاهرة، وشهدت حضورًا فنيًا كبيرًا.

يأتي ذلك بحضور كل من الفنان يحيى الفخراني رئيس مهرجان القاهرة للدراما، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، لتكريم أفضل الأعمال الدرامية، وأبرز الشخصيات المؤثرة في عالم الدراما، برئاسة الفنان يحيى الفخراني.

وتعد مصر من إحدى الدول الرائدة في مجال الدراما والسينما والوطني العربي.

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