"إكسترا نيوز" تستعرض أبرز الأرقام التى سجلتها المبادرة الرئاسية للأورام السرطانية

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، أرقامًا سجلتها المبادرة الرئاسية للأورام السرطانية، وكان أكبر شعار توعية بمرض السرطان في العالم، والذي أطلقته مصر قد دخل موسوعة جينيس العالمية.

ووصلت مساحته إلى 5750 مترًا مربعًا، وذلك تحت اسم مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن الأورام السرطانية، التي أُطلقت في 11 يونيو الماضي، بالإضافة إلى مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.

- أبرز الأرقام التي سجلتها المبادرة الرئاسية للأورام السرطانية

- شهدت تسجيل 758 ألفًا و791 مواطنًا منذ 11 يونيو 2023.

- تم تحويل 103 آلاف و286 مواطنًا لإجراء الأشعة والفحوصات المعلمية بالمجان.

- تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة بـ9 محافظات.

- محافظات المرحلة الأولى تضم (الإسكندرية القليوبية، البحيرة، الفيوم).

- وتضم أيضًا محافظات (أسيوط، مطروح، دمياط، جنوب سيناء، وبورسعيد).

- سيتم إطلاق المبادرة فى باقي المحافظات تباعًا خلال شهر نوفمبر المقبل.

- تكتمل فى جميع المحافظات بحلول شهر مايو 2024.