الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. إصابة 3 في انقلاب سيارة في القصاصين بالإسماعيلية

اسعاف
اسعاف

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي، بوصلة الدواويس بمدينة القصاصين، في محافظة الإسماعيلية، ونقلوا لمجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة  الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي، في وصلة الدواويس بمدينة القصاصين مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.  

وتبين إن المصابين هم محمد جاد علام بركات 50 سنة، ومقيم في الجيزة مصاب بغيبوبة تامة واشتباه نزيف داخلي البطن والمخ، مدني محمود محمد، 33 سنة، ومقيم في القاهرة، ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج جرح قطعي بالرأس حوالي 3 سم، نصر علي عبد الله، 44 سنة،  ومقيم في المنيا، ومصاب بجرح قطعي بالجبهة 3 واشتباه كسر بالذراع الأيسر.

 ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي-التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية التأمين الصحي الشامل-.

وقالت مصادر طبية في مجمع الإسماعيلية الطبي إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد حيث تم اسعافهم وايداعهم بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.  

وقالت المصادر الطبية أن جميع المصابين يتلقون العلاج حاليا، داخل المجمع ومن المقرر خروج الحالات فور استقرارهم، وحرر محضر بالواقعة.

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