ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق هاواى إلى 89 قتيلًا

ارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق التي اندلعت في جزيرة ماوي في هاواي إلى 89 قتيلًا.

وقالت الوكالة الفيدرالية المسئولة عن الاستجابة للكوارث الطبيعية (فيما) إن حوالي 2207 مبان معظمها سكنية، دُمرت أو تضررت.

ورجح حاكم ولاية هاواي جوش غرين ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الحرائق التي دمرت بلدة سياحية تاريخية في هاواي.

وشهدت ماوي انقطاعات عديدة للتيار الكهربائي، وتوقف رقم الطوارئ عن الخدمة في أجزاء من الجزيرة.

تجدر الإشارة إلى أنه في عام 1960 ضرب تسونامي هاواي، وأسفر عن 61 قتيلًا، ما يجعل منها الكارثة الأكثر فتكًا في تاريخ الولاية.

وتقدر تكلفة إعادة الإعمار بحوالي 5,52 مليار دولار في لاهاينا وحدها.

وتأتي هذه الحرائق المدمرة في منتصف صيف سجلت خلاله سلسلة أحداث مناخية قاسية في أنحاء العالم، بما في ذلك موجة حر شديدة في جنوب الولايات المتحدة، وهي ظاهرة مرتبطة بالاحترار العالمي، وفق الخبراء.