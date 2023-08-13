وزير الشئون الإسلامية السعودى: المؤتمر الإسلامى يهدف لتعميق الروابط الدينية حول العالم

أكد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، أن الهدف من المؤتمر الإسلامي الدولي المقرر أن يعقد في وقت لاحق من اليوم بمكة المكرمة، وذلك بمشاركة أكثر من 150 عالمًا ومفتيًا من 85 دولة، هو تعميق روابط التواصل والتكامل بين إدارات الشئون الدينية حول العالم.

وقال آل الشيخ ـ في تصريح خاص للقناة الإخبارية السعودية اليوم الأحد ـ إننا اليوم بحاجة إلى وحدة الصف بين المسلمين ونشر مبادئ وقيم الإسلام الصحيح التي تتمثل في الاعتدال والوسطية والرحمة ونبذ العنف والغلو والتطرف والإرهاب، مؤكدًا حرص جميع العلماء على تصحيح الفهم الخاطئ لبعض نصوص القرآن والسنة التي تناقلها الناس.

من جانبه، أكد مفتى العام البوسنة والهرسك الشيخ حسين كفازوفيتش، أهمية المؤتمر الإسلامي الدولي في تعميق العمل بين المراكز الدينية حول العالم.

وقال كفازوفيتش إن هذا المؤتمر مهم للغاية في وقت يشهد فيه العالم تحديات كبيرة، مؤكدًا أن العلماء والمشايخ لهم دور كبير في نشر العقيدة الإسلامية السمحة من أجل تحقيق النفع للمجتمعات.