القمة المصرية الأردنية الفلسطينية ومتابعة السيسى لصيانة شبكة الطرق الأبرز بالصحف

حازت أعمال القمة المصرية - الأردنية - الفلسطينية، التي ستنطلق في مدينة العلمين خلال ساعات، بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني والرئيس محمود عباس (أبومازن)، على رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الأحد التي أبرزت أيضًا عقد الرئيس السيسي اجتماعين منفصلين، لمتابعة جهود صيانة شبكة الطرق القومية، والاطلاع على مستجدات الجهود المكثفة الرامية إلى توطين صناعة النقل والسكك الحديدية في مصر بالشراكة مع القطاع الخاص.

كما اهتمت الصحف بمتابعة مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة، وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يوليو 2023، حيث شهد الاحتفال، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بحضور الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرهم.

وركزت الصحف على تأكيد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر أن مصر تعمل - في كل الاتجاهات - لتنويع مصادر إنتاج الكهرباء، وأن السنوات القليلة القادمة سوف تشهد ثمار الاستراتيجية المصرية في هذا الاتجاه، وأن مصر تمكنت من بناء إحدى أقوى شبكات الكهرباء في المنطقة وإفريقيا، خلال السنوات التسع الأخيرة، وهي شبكة قادرة على تبادل القدرات الآمنة والاحتياطية مع شبكات دول العالم.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الجمهورية) و(الشروق) و(المصري اليوم) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل وقائع اجتماع الرئيس السيسي، أمس، مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، حيث أطلع الرئيس على جهود صيانة شبكة الطرق القومية، في ضوء أهمية تعزيز النقلة النوعية التي تحققت في هذا المجال، والتي أسفرت عن تسهيل حركة وتنقل المواطنين، وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، سواء على صعيد النشاط التجارى ونقل السلع والبضائع أو على صعيد تخفيف الزحام والتكدس المروري، بما له من تأثيرات سلبية على الاقتصاد والمواطنين، بالإضافة إلى توفير الوقود، والحد من التلوث البيئي.

وفي اجتماع آخر، أوردت الصحف أن الرئيس السيسي تابع - مع رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل - مستجدات الجهود المكثفة الرامية إلى توطين صناعة النقل والسكك الحديدية في مصر بالشراكة مع القطاع الخاص، وهي الجهود التي وصلت إلى مراحل متقدمة فى إطار توفير مكونات وسائل النقل على المستوى الوطني، حيث أوضح الفريق كامل الوزير أن مصر في طريقها لعدم استيراد عربات السكة الحديد أو الأتوبيسات من الخارج، حيث يتم تصنيعها فى مصر بأيادٍ مصرية.

ونقلت الصحف توجيهات الرئيس السيسي بتعزيز الخطوات الشاملة للدولة في اتجاه توطين الصناعة، وتعميق التصنيع المحلي، بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص وكبرى الشركات الرائدة على مستوى العالم، وتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لإنشاء المزيد من المصانع الخاصة بتصنيع المكونات ذات الصلة فى مصر؛ بما يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتى محليًا، وتوفير العملة الأجنبية، فضلًا عن الإسهام في تنفيذ الاستراتيجية العامة للدولة بتكثيف العمل على تعزيز الصناعة الوطنية فى مختلف المجالات الإنتاجية.

وفي نشاط رئاسي عربي، تناقلت صحف القاهرة نبأ وصول الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبومازن) إلى مصر في وقت لاحق اليوم، في زيارة رسمية، تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية.

ونقلت الصحف عن سفير دولة فلسطين في مصر، دياب اللوح، تأكيده أن لقاء قمة ثلاثية سيجمع الرئيس السيسي مع الرئيس عباس والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في مدينة العلمين؛ تجسيدًا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، ولتوحيد الرؤى بين القادة الثلاثة من أجل التعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية، وعملًا على إنهاء معاناة الشعب الفلسطينى، وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة فى إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة، وعاصمتها القدس.

عسكريًا، أبرزت صحيفة (الجمهورية) مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة، وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يوليو 2023، حيث شهد الاحتفال، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بحضور الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرهم.

وذكرت الصحيفة أن القائد العام قام بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذي صدق على منحه لهم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ تقديرًا لجهودهم الوطنية المخلصة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.

ونقلت الصحيفة شكر وتقدير القادة المكرمين للقيادة العامة للقوات المسلحة، لما قدمته من دعم لا محدود خلال سنوات عملهم؛ ساعدهم على العمل بكل إخلاص وتفانٍ، مشيرًا إلى أنهم نذروا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنه لتظل القوات المسلحة دائمًا نموذجًا للعطاء للوطن جيلًا بعد جيل.