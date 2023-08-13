عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يكشف جهود الدولة لدعم وتمكين الشباب

أوضح الدكتور أنور إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جهود الدولة لدعم وتمكين الشباب، قائلا: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يؤمن بقدرات الشباب منذ توليه الرئاسة، لافتا إلى أن الرئيس حرص على الاستثمار في الكوادر الشبابية كاستثماره في العاصمة الإدارية وقناة السويس.

وأضاف الدكتور أنور اسماعيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" الذي يقدمه الإعلامي محمد الرميحي عبر فضائية extra news، أنه توجد نماذج كثيرة جدًا لتمكين الشباب منذ عام 2014 وحتى اليوم، لافتًا إلى أن هناك نماذج ناجحة من الشباب المصري تولوا مناصب كثيرة جدًا.

وأوضح أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هو كيان تم إنشاؤه لتمكين الشباب سياسيًا ودمجهم في الحياة السياسية وتجميع الأفكار المتشابهة التي يمكن من خلالها مساعدة الدولة المصرية، حيث يوجد الكثير من البرامج مثل برامج معاونين ومساعدين للوزراء التي تمت صياغتها من فئة الشباب، معقبا: "هذه هي الباكورة التي تمت تنميتها".

وأشار إلى أن وجود الأكاديمية الوطنية للتدريب كقطرة تدريب، تعتبر في غاية الأهمية، كما أن وجود البرامج التدريبية الخاصة بالماجستير، فضلا عن العديد من البرامج التدريبية، تؤهل الشباب الكفء لاعتلاء المناصب العليا.