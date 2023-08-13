حازم عطية لـ "الشاهد" يجب مواجهة الفكر المتطرف بحسم.. والتدخل الثقافى أمر مهم

قال الدكتور حازم عطية محافظ الفيوم الأسبق، إنه لابد من وجود وقفة حاسمة للأفكار المتطرفة، وذلك من خلال رد الدولة على أعمال العنف لهذه الجماعات بالعنف، أي مواجهة العنف بالعنف.

وأضاف حازم عطية خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن المحطة الثانية لمواجهة هذه الجماعات المتطرفة تأتي من خلال التعامل مع أهل القرى والنجوع التي يستوطن بها الجماعات الارهابية، من خلال الثقافة وتوفير فرص العمل، لافتا ً إلى أنه من خلال تجربته مع محافظة الفيوم، فهي محافظة سياحية قريبة من القاهرة حيث تبعد عنها بمسافة 95 كيلومتر، وبالتالي فإن محافظة الفيوم من الممكن أن تكون من المحافظات الثرية جدًا من الناحية السياحية.

وأوضح أنه قد تم عمل دراسة كاملة متكاملة عن تحويل محمية بحيرة قارون، والمقصود بها البحيرة وما حولها إلى منتج سياحي عالمي، لافتا إلى أن طول بحيرة قارون 44 كيلومتر، ومتوسط عرض البحيرة ما بين 4-5 كيلومتر، وبالتالي فهي بحيرة ضخمة جداً يمكن الاستفادة منها استفادة عظيمة، مؤكدًا أن تنمية هذه المناطق سوف يغير من محافظة الفيوم وغيرها من المحافظات الأخرى بحيث يمكن القضاء على التطرف بكل سهولة ويسر بأسلوب مقنع جدًا على أرض الواقع ، معقباً: "الثقافة مدخل أساسي لكل شيء".