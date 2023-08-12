السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حازم عطية يكشف تفاصيل مغادرة مبنى محافظة الفيوم يوم الفض: مسلحون أطلقوا علينا النار

حازم عطية
حازم عطية

كشف الدكتور حازم عطية، محافظ الفيوم الأسبق، وقت أحداث فض اعتصام رابعة الإرهابي، عن تفاصيل ما حدث يوم فض الاعتصام واعتداءات عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال عطية خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: "بعدما ركبت المدرعة لاقيت شخص يقول سيارة المحافظ تحترق، فالسائق جرى على السيارة خلف مبنى المحافظة وبعدها أخذ طلقة في ذراعه".

وأضاف: "ركبنا المدرعة وكنا حوالي حاجة وعشرين شخص والمدرعة كانت تتسع لثمانية أفراد فقط، وببص من فتحات المدرعة لاقيت ناس بيجروا ورانا ومعاهم بندقيات آلي، وكنا سامعين الرصاص مثل المطر فوق المدرعة".

يُذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس حتى 31 أغسطس، فى الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

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