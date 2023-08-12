إعلامية لبنانية لـ"الدستور": نطالب برواتب تليق بنا وبعيشة كريمة بعد سنواتنا مع التليفزيون

نفذ موظفو تليفزيون لبنان إضرابًا قبل 10 أيام من الآن، تخللته مفاوضات مع وزارة الإعلام بحكومة تصريف الأعمال، ولكن لم تصل إلى شيء ولم يحصل الموظفون على مستحقاتهم المالية.

وتوقف التليفزيون أمس الجمعة عن البث.

وفي هذا السياق، قالت الإعلامية اللبنانية ندى الحوت، إن المعاشات لا تليق بالإعلاميين والإعلاميات بتليفزيون لبنان الرسمي وخاصة أنهم يقفون مع الدولة في كافة الظروف والأحداث الصعبة والحروب التي مر بها لبنان.

وأضافت "الحوت" الإعلامية بتليفزيون لبنان الرسمي منذ عشرين عامًا في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، الرواتب الخاصة بالعاملين بتليفزيون لبنان تتراوح ما بين المليون إلى الـ3 ملايين ليرة لبنانية، مستدركة "كيف نواجه الظروف الاقتصادية الصعبة والمعيشية الحالية بهذا الراتب، كيف نصل إلى التليفزيون بهذا الدخل الذي لم يعد يكفي بنزين السيارات؟".

وتابعت الحوت "كيف بعد هذا العمر نقبل بهذا الذل، نحن إعلاميات أعطينا عمرنا لتليفزيون لبنان، وقفنا مع الدولة في الحروب والأزمات والأحداث الصعبة، فهل بهذه الطريقة تكون المكافأة، فما السبب وراء سكوت الوزراء والنواب في لبنان عن حقوقنا؟، لم يعطونا الحقوق والمستحقات المالية".

"الحوت": الاستراتيجية الخاصة بالدولة تقضي بأن نأخذ حقوقنا كاملة

وأوضحت "الحوت" أن الاستراتيجية الخاصة بالدولة تقضي بأن نأخذ حقوقنا كاملة والمتوقفة منذ عام 2019، متابعة "نحن لنا من الدولة استحقاقات وتعديل الرواتب أسوة ببقية الوزارات والهيئات التي نفذت قرارات الزيادة، مشددة على أن الإعلامي الذي يخرج على الهواء وأعطي عمره لتليفزيون لبنان لا بد من أن يأخذ حقوقه كاملة".

وشددت "الحوت" في تصريحاتها لـ"الدستور"، على أن تلك المستحقات قديمة ولم يتم أخذها حتى الآن، مشيرة إلى أن العاملين بتليفزيون لبنان الرسمي أعطوا العديد من الفرص للمسئولين، ولكن تليفزيون لبنان هو آخر هم النواب والسياسيين اللبنانيين وعلى الأرض هم ليسوا مع تليفزيون الدولة، خاصة أن كل فرد منهم له قناته الخاصة، من حقنا معاش يليق بنا وبتاريخنا ونضالنا مع الدولة ووقوفنا في أصعب اللحظات، ضروري أن يكون لنا معاش يليق بعيشة كريمة.