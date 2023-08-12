خالد حنفى يكشف تفاصيل المكاسب الكبيرة التى حصدها ذوو الهمم بالجمهورية الجديدة

قال الدكتور خالد حنفي، عضو المجلس القومي لذوي الهمم، إن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشباب ظهر من خلال إقامة منتديات الشباب التي كانت ومازالت مستمرة حيث تعتبر بمثابة لقاء دوري يتبادل فيه الشباب الخبرات.

وأضاف خالد حنفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، عبر فضائية extra news، أن الهدف من هذه المنتديات هو حرص الرئيس السيسي على الاهتمام بالاستماع لآراء الشباب وآمالهم وطموحاتهم، ومن ثم سعيه لتحقيق ما يمكن تحقيقه منها، وهو ما يعكس اهتمام القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذه الفئة من فئات المجتمع، خاصة أن 60% من المجتمع المصري هم من الشباب.

وأوضح أنه على المستوى التشريعي، فقد صدرت مجموعة من القوانين للأشخاص ذوي الإعاقة، أبرزها القانون رقم 10 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعلان عام 2018 عامًا للأشخاص ذوي الإعاقة أعلنت فيه أجهزة الدولة عن خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وهو ما كان بمثابة البداية، فلم يعنِ أن انتهاء العام 2018 هو انتهاء الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، والدليل على ذلك حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي لاحتفالية سنوية خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وحرصه الدائم على الارتقاء بهم.