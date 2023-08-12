السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| على الله الجمّال: الرسول رحمة مُهداة وهدية من الله للناس (فيديو)

الشيخ على الله الجمّال
الشيخ على الله الجمّال

قال الشيخ على الله الجمّال، أحد علماء وزارة الأوقاف، إنّه لا بد وأن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هدية لهذه الأمة، وهو الذي صرّح بذلك إذ قال "إنما أنا رحمة مهداة"، لافتًا إلى أن الرسول هدية من الله للناس.

وأضاف "الجمّال" اليوم السبت، خلال برنامج "نبي الرحمة" المذاع عبر قناة "الناس"، أنَّ الشيخ أبي العباس المرسي قال: "كل الأنبياء إلى أقوامهم عطية من الله، أما رسول الله فهو لنا هدية من الله سبحانه.. لأن العطية تكون للمحتاجين، أما الهدية فتكون للمحبوبين"، مؤكدًا أن الله تعالى يحب هذه الأمة.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس نبي الرحمة الرسول رحمة مهداة هدية من الله للناس هدية لهذه الأمة

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